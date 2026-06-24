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Автоматизація роботи з персоналом. ТАС Агро почав користуватися продуктом MODUS X

20:26 24.06.2026 Ср
2 хв
Навіть трактористи зможуть вирішувати кадрові питання в полі за допомогою мобільного застосунку DEEP
aimg Юлія Бойко
Автоматизація роботи з персоналом. ТАС Агро почав користуватися продуктом MODUS X MODUS X впроваджує цифрові рішення для агросектору (фото: magnific.com)
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Агрохолдинг ТАС Агро змінює кадрове адміністрування співробітників за допомогою мобільної платформи DEEP від MODUS X, технологічної компанії з Групи ДТЕК.

Як пише РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні MODUS X.

В агрохолдингу поділилися позитивним досвідом використання платформи DEEP від MODUS X.

"Для нас важливо створювати зручні умови для щоденної роботи. Ми обрали DEEP, бо це готове enterprise-рішення, яке вже перевірене на 60 000 користувачів ДТЕК. Платформа прибирає паперову рутину, спрощує кадровий облік і допомагає нам бути ближчими до людей", - розповідає Наталя Король, директорка департаменту з управління персоналом та трансформації бізнесу ТАС Агро.

Зазначається, що проєкт дозволяє перевести документообіг у телефон, спрощуючи оформлення відпусток, отримання довідок та погодження документів як з офісу, так і безпосередньо з поля.

Зокрема, цифрова трансформація враховує специфіку агробізнесу: понад 60% команди ТАС Агро працює на фермах, елеваторах та в полях і не має стаціонарних комп'ютерів чи корпоративних облікових записів. Це трактористи, оператори машинного доїння та апаратники сушильних установок.

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В MODUS X додали, що за перші півтора місяці в застосунку зареєструвалось понад тисяча співробітників, які скористалися платформою понад 6,7 тисяч разів.

"Ми проєктували DEEP як "компанію в смартфоні", - платформу для організацій, де співробітник не сидить щодня за ПК і не має корпоративного акаунта", - сказала Ірина Годованюк, керівниця департаменту з комерційної діяльності MODUS X.

Вона додала, що реальність агросектору - це саме той кейс, під який продукт створювався: десятки локацій, сезонні піки, тисячі людей у полях.

"Для ТАС Агро ми розгортаємо рішення, що витримало це навантаження", - підкреслила Ірина Годованюк.

Як раніше повідомлялося, ІТ-компанія MODUS X допомагає ДТЕК впроваджувати ШІ-технології для підвищення ефективності компанії.

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