Автоматизация работы с персоналом. ТАС Агро начал пользоваться продуктом MODUS X

Агрохолдинг ТАС Агро изменяет кадровое администрирование сотрудников с помощью мобильной платформы DEEP от MODUS X, технологической компании из Группы ДТЭК.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в сообщении MODUS X.

В агрохолдинге поделились положительным опытом использования платформы DEEP от MODUS X.

"Для нас важно создавать удобные условия для ежедневной работы. Мы выбрали DEEP, потому что это готовое enterprise-решение, которое уже проверено на 60 000 пользователей ДТЭК. Платформа убирает бумажную рутину, упрощает кадровый учет и помогает нам быть ближе к людям", - рассказывает Наталья Король.

Проект позволяет перевести документооборот в телефон, упрощая оформление отпусков, получение справок и согласование документов как с офиса, так и непосредственно с поля.

В частности, цифровая трансформация учитывает специфику агробизнеса: более 60% команды ТАС Агро работает на фермах, элеваторах и в полях и не имеет стационарных компьютеров или корпоративных аккаунтов. Это трактористы, операторы машинной дойки и аппаратчики сушильных установок.

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В MODUS X добавили, что за первые полтора месяца в приложении зарегистрировалось более тысячи сотрудников, которые воспользовались платформой более 6,7 тысячи раз.

"Мы проектировали DEEP как "компанию в смартфоне", - платформу для организаций, где сотрудник не сидит каждый день за ПК и не имеет корпоративного аккаунта", - сказала Ирина Годованюк, руководитель департамента по коммерческой деятельности MODUS X.

Она добавила, что реальность агросектора - это именно тот кейс, под который продукт создавался: десятки локаций, сезонные пики, тысячи людей в полях.

"Для ТАС Агро мы разворачиваем решение, которое выдержало эту нагрузку", - подчеркнула Ирина Годованюк.