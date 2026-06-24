ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Автоматизация работы с персоналом. ТАС Агро начал пользоваться продуктом MODUS X

20:26 24.06.2026 Ср
2 мин
Даже трактористы смогут решать кадровые вопросы в поле с помощью мобильного приложения DEEP
aimg Юлия Бойко
Автоматизация работы с персоналом. ТАС Агро начал пользоваться продуктом MODUS X MODUS X вводит цифровые решения для агросектора (фото: magnific.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Агрохолдинг ТАС Агро изменяет кадровое администрирование сотрудников с помощью мобильной платформы DEEP от MODUS X, технологической компании из Группы ДТЭК.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении MODUS X.

В агрохолдинге поделились положительным опытом использования платформы DEEP от MODUS X.

"Для нас важно создавать удобные условия для ежедневной работы. Мы выбрали DEEP, потому что это готовое enterprise-решение, которое уже проверено на 60 000 пользователей ДТЭК. Платформа убирает бумажную рутину, упрощает кадровый учет и помогает нам быть ближе к людям", - рассказывает Наталья Король.

Проект позволяет перевести документооборот в телефон, упрощая оформление отпусков, получение справок и согласование документов как с офиса, так и непосредственно с поля.

В частности, цифровая трансформация учитывает специфику агробизнеса: более 60% команды ТАС Агро работает на фермах, элеваторах и в полях и не имеет стационарных компьютеров или корпоративных аккаунтов. Это трактористы, операторы машинной дойки и аппаратчики сушильных установок.

Читайте также: MODUS X усиливает партнерство с Microsoft

В MODUS X добавили, что за первые полтора месяца в приложении зарегистрировалось более тысячи сотрудников, которые воспользовались платформой более 6,7 тысячи раз.

"Мы проектировали DEEP как "компанию в смартфоне", - платформу для организаций, где сотрудник не сидит каждый день за ПК и не имеет корпоративного аккаунта", - сказала Ирина Годованюк, руководитель департамента по коммерческой деятельности MODUS X.

Она добавила, что реальность агросектора - это именно тот кейс, под который продукт создавался: десятки локаций, сезонные пики, тысячи людей в полях.

"Для ТАС Агро мы разворачиваем решение, которое выдержало эту нагрузку", - подчеркнула Ирина Годованюк.

Как ранее сообщалось, ІТ-компания MODUS X помогает ДТЭК внедрять ИИ-технологии для повышения эффективности компании.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Бизнес
Новости
Украинские морские дроны готовят к новым миссиям в Черном море
Украинские морские дроны готовят к новым миссиям в Черном море
Аналитика
Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера