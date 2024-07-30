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Автоматично вплине на ціни: чому уряд не хоче підвищення ставки ПДВ

Україна, Вівторок 30 липня 2024 09:21
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Автоматично вплине на ціни: чому уряд не хоче підвищення ставки ПДВ Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Уряд запропонував парламенту пакет податкових змін, який не передбачає збільшення ставки ПДВ. Зростання цього податку призвело б до автоматичного підвищення цін, що вдарить по незахищеним верствам населення.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, з приводу можливого підвищення ставки ПДВ в урядовців була довга дискусія, але цей крок призведе до зростання цін на товари, що реалізуються в Україні.

"Ключовий негатив - це зростання цін на всі групи товарів, особливо на товари першої необхідності. Зараз ми пропонуємо формат, за якого податки не зростуть для незахищених категорій громадян. Тоді як зростання ставки ПДВ стосуватиметься всіх громадяни України", - сказав міністр.

На його думку, запропоновані наразі урядом кроки щодо підвищення податків не будуть стосуватися безпосередньо пенсіонерів, а це 10,2 млн громадян.

Попри все, за словами Марченка, збільшення ставки ПДВ - це все ще опція, яка може бути розглянута. Міністр не виключив, що у ході дискусії в Раді це питання буде обговорюватися.

"Це був один з варіантів, який ми обговорювали. У нас є це рішення і ми готові до дискусії в Раді", - запевнив співрозмовник.

Ставка ПДВ

Нагадаємо, навесні 2022 року в Україні була знижена став ПДВ на пальне з 20% до 7% та скасовані акцизи, щоб вирішити паливну кризу. Восени 2022 року було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз. Ставка ПДВ на рівні 7% діяла до 1 липня 2023 року, після чого вона була повернута до 20%.

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