Автоматичний обмін податковими даними: хто може потрапити під увагу ДПС

Автоматичний обмін податковою інформацією між країнами не означає автоматичного донарахування податків чи початку перевірок. Проте в окремих випадках Державна податкова служба може звернутися до платника із запитом для уточнення інформації.
Про те, у яких ситуаціях це можливо та що саме аналізуватиме ДПС, у бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповіла податкова консультантка Олександра Томашевська.
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За словами Олександри Томашевської, після отримання інформації від іноземних податкових органів ДПС насамперед порівнюватиме її з уже наявними даними.
''Податкова не скаже, що це автоматично запускає перевірку. Швидше, це механізм порівняння того, що людина задекларувала, із тим, що про неї відомо за кордоном'', – пояснила вона.
Якщо інформація збігатиметься з деклараціями та іншими даними, жодних додаткових дій може не бути.
Проблеми можуть виникнути, якщо під час обміну ДПС отримає інформацію про доходи чи активи, яких немає у податковій звітності.
Наприклад, якщо людина отримувала дохід від оренди нерухомості за кордоном, але не задекларувала його в Україні, податкова може попросити пояснення.
''Якщо з отриманих даних стане відомо, що людина, наприклад, здавала нерухомість за кордоном, отримала 10 тисяч євро доходу і не задекларувала цього в Україні, тоді податкова може надіслати запит'', – зазначила Томашевська.
За її словами, у такому випадку платнику можуть запропонувати добровільно задекларувати доходи та сплатити податки або пояснити, чому вони не підлягають оподаткуванню в Україні.
Експертка радить заздалегідь підготувати документи, які підтверджують податковий статус та порядок оподаткування доходів.
За її словами, варто одразу збирати аргументи так, ніби їх доведеться використовувати в суді.
''Я завжди кажу клієнтам: готуйтеся так, ніби вже перебуваєте в суді. Не просто пояснюйте свою позицію податковій, а збирайте докази такого рівня, які можна буде одразу використовувати в суді'', – наголосила Томашевська.
Нагадаємо, податкова та прикордонна служби запровадили автоматизований обмін інформацією. У відомствах запевнили, що це не вплине на правила перетину кордону, але має допомогти ефективніше виявляти податкові порушення.
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