Автоматический обмен налоговыми данными: кто может попасть во внимание ГНС

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Автоматический обмен: не означает автоматических штрафов или проверок.

не означает автоматических штрафов или проверок. Запрос от ГНС: могут быть отправлены, если полученные данные не будут совпадать с налоговой отчетностью.

могут быть отправлены, если полученные данные не будут совпадать с налоговой отчетностью. Доходы за границей: незадекларированные доходы могут стать поводом для объяснений.

незадекларированные доходы могут стать поводом для объяснений. Позиция плательщика: человек имеет право предоставить доказательства или оспорить претензии.

Автоматический обмен не означает автоматической проверки

По словам Александры Томашевской, после получения информации от иностранных налоговых органов ГНС прежде всего будет сравнивать ее с уже имеющимися данными.

''Налоговая не скажет, что это автоматически запускает проверку. Скорее, это механизм сравнения того, что человек задекларировал, с тем, что о нем известно за границей'', – объяснила она.

Если информация будет совпадать с декларациями и другими данными, никаких дополнительных действий может быть.

Когда налоговая может задать вопрос

Проблемы могут возникнуть, если при обмене ГНС получит информацию о доходах или активах, отсутствующих в налоговой отчетности.

Например, если человек получал доход от аренды недвижимости за границей, но не задекларировал его в Украине, налоговый может попросить объяснение.

''Если из полученных данных станет известно, что человек, например, сдавал недвижимость за границей, получил 10 тысяч евро дохода и не задекларировал этого в Украине, тогда налоговый может прислать запрос'', – отметила Томашевская.

По ее словам, в таком случае плательщику могут предложить добровольно задекларировать доходы и уплатить налоги или объяснить, почему они не подлежат налогообложению в Украине.

Что делать в случае получения запроса ГНС

Эксперт советует заранее подготовить документы, подтверждающие налоговый статус и порядок налогообложения доходов.

По ее словам, следует сразу собирать аргументы так, будто их придется использовать в суде.

''Я всегда говорю клиентам: готовьтесь так, будто уже находитесь в суде. Не просто объясняйте свою позицию налоговой, а собирайте доказательства такого уровня, которые можно будет сразу использовать в суде'', – подчеркнула Томашевская.

Напомним, налоговая и пограничная службы ввели автоматизированный обмен информацией. В ведомствах заверили, что это не повлияет на правила пересечения границы, но должно помочь более эффективно выявлять налоговые нарушения.