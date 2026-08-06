Автоматический обмен налоговыми данными: кто может попасть во внимание ГНС

Автоматический обмен налоговой информацией между странами не означает автоматического доначисления налогов или начала проверок. Однако в редких случаях Государственная налоговая служба может обратиться к плательщику с запросом для уточнения информации.
О том, в каких ситуациях это возможно и что именно будет анализировать ГНС, в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала налоговая консультант Александра Томашевская.
Главное:
По словам Александры Томашевской, после получения информации от иностранных налоговых органов ГНС прежде всего будет сравнивать ее с уже имеющимися данными.
''Налоговая не скажет, что это автоматически запускает проверку. Скорее, это механизм сравнения того, что человек задекларировал, с тем, что о нем известно за границей'', – объяснила она.
Если информация будет совпадать с декларациями и другими данными, никаких дополнительных действий может быть.
Проблемы могут возникнуть, если при обмене ГНС получит информацию о доходах или активах, отсутствующих в налоговой отчетности.
Например, если человек получал доход от аренды недвижимости за границей, но не задекларировал его в Украине, налоговый может попросить объяснение.
''Если из полученных данных станет известно, что человек, например, сдавал недвижимость за границей, получил 10 тысяч евро дохода и не задекларировал этого в Украине, тогда налоговый может прислать запрос'', – отметила Томашевская.
По ее словам, в таком случае плательщику могут предложить добровольно задекларировать доходы и уплатить налоги или объяснить, почему они не подлежат налогообложению в Украине.
Эксперт советует заранее подготовить документы, подтверждающие налоговый статус и порядок налогообложения доходов.
По ее словам, следует сразу собирать аргументы так, будто их придется использовать в суде.
''Я всегда говорю клиентам: готовьтесь так, будто уже находитесь в суде. Не просто объясняйте свою позицию налоговой, а собирайте доказательства такого уровня, которые можно будет сразу использовать в суде'', – подчеркнула Томашевская.
Напомним, налоговая и пограничная службы ввели автоматизированный обмен информацией. В ведомствах заверили, что это не повлияет на правила пересечения границы, но должно помочь более эффективно выявлять налоговые нарушения.
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