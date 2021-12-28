ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Автомат чи механіка: в Україні почали видавати оновленні посвідчення водія

Новость на русском →
Вівторок 28 грудня 2021 15:00
Автомат чи механіка: в Україні почали видавати оновленні посвідчення водія Фото: в Україні почали видавати оновленні посвідчення водія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, з 28 грудня, почали видавати оновлені водійські посвідчення. Відтепер в них вказуватиметься з якою коробкою передач було складено практичний іспит.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного сервісного центру МВС.

Автоматична коробка передач відзначатиметься у вигляді коду "78".

"З ним водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні планують оновити водійські посвідчення.

Зокрема. з 5 листопада українці мають можливість замовити водійські права онлайн та отримати їх поштою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
NEWS
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
DAILY
Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу