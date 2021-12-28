Автомат чи механіка: в Україні почали видавати оновленні посвідчення водія
Фото: в Україні почали видавати оновленні посвідчення водія (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні, з 28 грудня, почали видавати оновлені водійські посвідчення. Відтепер в них вказуватиметься з якою коробкою передач було складено практичний іспит.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного сервісного центру МВС.
Автоматична коробка передач відзначатиметься у вигляді коду "78".
"З ним водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні планують оновити водійські посвідчення.
Зокрема. з 5 листопада українці мають можливість замовити водійські права онлайн та отримати їх поштою.