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Автоконцерн Hyundai розглядає варіанти призупинення діяльності в Росії, - ЗМІ

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Вівторок 18 жовтня 2022 16:28
Автоконцерн Hyundai розглядає варіанти призупинення діяльності в Росії, - ЗМІ Фото: Автоконцерн Hyundai розглядає варіанти призупинення діяльності в Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Автоконцерн Hyundai Motor Company розглядає варіанти призупинення діяльності в та продаж свого заводу в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє видання, багато заводів у Росії призупинили виробництво та звільнили працівників через брак високотехнологічного обладнання через санкції та відтік західних виробників після того, як РФ вторглась в Україну.

Автоконцерн Hyundai нещодавно представив керівництву звіт, в якому аналізує свої майбутні перспективи в Росії через складні умови роботи", - йдеться у повідомленні.

"Хоча все ще незрозуміло, що Hyundai буде робити зі своїм заводом у Росії, Hyundai має багато факторів, щоб фактично вийти з РФ, наприклад, фінансова ситуація та її відносини з Росією та Сполученими Штатами", - сказав аналітик Korea Investment & Securities Кім Джин У.

Hyundai Motor, яка разом із дочірньою компанією Kia Corp входить до десятки найбільших світових автовиробників за обсягами продажів, виробляє в Росії близько 200 000 автомобілів на рік, що становить близько 4% її світових виробничих потужностей.

Нагадаємо, що італійський енергогігант Enel продав російські активи та вийшов з ринку РФ.

Також стало відомо, що гігант із США "Emerson" вирішив продати свій російський бізнес.

Також, найбільші протезні компанії закривають бізнес у РФ через війну з Україною.

Раніше концерн Veolia закликали піти з України, поки компанія не припинить бізнес в Росії.

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