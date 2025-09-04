ua en ru
"Автограф на мільйон": Усик здивував фаната, залишивши підпис на двигуні його авто

Четвер 04 вересня 2025 12:55
"Автограф на мільйон": Усик здивував фаната, залишивши підпис на двигуні його авто Олександр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик здивував фанатів несподіваною зустріччю на дорозі. Шанувальник попросив підпис прямо на двигуні свого кастомного Nissan GTR, а українець охоче погодився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт kievracer у соцмережі TikTok.

Усик підписав двигун спорткара

На дорозі абсолютний чемпіон світу Олександр Усик зустрів свого шанувальника, який зупинив боксера, аби отримати автограф.

Особливістю ситуації стало те, що фанат приїхав на червоному кастомному Nissan GTR і несподівано відкрив капот, попросивши залишити підпис прямо на двигуні.

Усик без вагань погодився та навіть сфотографувався з власником автомобіля, який не приховував радості від такої уваги.

У соцмережах одразу з’явилися жарти про те, що автограф чемпіона "підняв вартість машини щонайменше вдвічі".

@kievracer Don’t push the horses! Tuned by Usyk! #usyk #gtr35 #nismo #tireshop original sound - KYIVRACER

Повторне досягнення Усика та обов’язковий бій з Паркером

Нагадаємо, у липні 2025 року Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Українець став першим боксером з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після перемоги WBO зобов’язала Усика провести бій проти обов’язкового претендента Джозефа Паркера.

Командам боксерів надали 30 днів для досягнення угоди щодо поєдинку, після чого, у разі відсутності домовленості, будуть призначені промоутерські торги.

Усик попросив більше часу через травму спини

Незабаром українець звернувся до WBO з проханням надати більше часу для переговорів. Усик пояснив ситуацію травмою спини, яка потребує відновлення.

Раніше ми повідомляли, що організація зобов’язала боксера надати оновлену медичну документацію, оскільки у соціальних мережах з’являлися відео, де Усик танцює, що викликало сумніви щодо його фізичного стану.

Крім того, дивіться, як Усик співає хіт "Розмова з тобою" у дуеті з Іво Бобулом.

