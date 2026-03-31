Автогаз рветься до 50 грн: що відбувається з цінами на АЗС 31 березня

11:18 31.03.2026 Вт
2 хв
Одразу на 2 гривні подорожчав автогаз на одній з популярних мереж АЗС
aimg Марія Кучерявець
Фото: автогаз подорожчав на одній з АЗС, бензин і дизель поки тримають ціни (Getty Images)

Ціни на бензин та дизельне пальне на найбільших українських АЗС залишаються стабільними. Проте в сегменті автомобільного газу зафіксовано різке подорожчання в одній з провідних мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг цін 31 березня на популярних автозаправках.

Головне:

  • Стрибок цін на газ: мережа SOCAR підвищила вартість автогазу одразу на 2 гривні - тепер ціна впритул наблизилася до позначки у 49 гривень.
  • Ціновий розрив: найдешевший автогаз серед великих мереж пропонує "Укрнафта", де літр коштує на 3 гривні менше.
  • Стабільність цін: вартість основних марок бензину та дизельного пального на АЗС OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" за добу не змінилася.

Що з цінами на АЗС

Станом на 31 березня ціни на українських АЗС залишаються переважно стабільними порівняно з попереднім днем. Водночас автогаз на окремих мережах продовжує дорожчати і вже наближається до позначки у 49 гривень за літр.

У більшості великих мереж, зокрема OKKO та WOG, вартість бензину та дизпалива не змінилася. Преміальні марки бензину залишаються на рівні 84,99 грн, А-95 - близько 74,99 грн, дизель - до 90,99 грн.

Аналогічна ситуація і в мережі "Укрнафта", де ціни на всі види пального збереглися без змін.

Водночас помітна зміна зафіксована у мережі SOCAR. Тут автогаз подорожчав одразу на 2 гривні - з 46,98 грн до 48,98 грн за літр.

Таким чином, ціна на газ у SOCAR вже майже досягла рівня 49 грн/л, що є найвищим показником серед великих мереж станом на 31 березня.

Фото: ціни на пальне на популярних українських АЗС 31 березня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 31 березня

OKKO:

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Pulls: 90,99 грн
  • ДП Євро: 87,99 грн
  • Газ: 47,99 грн

WOG:

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Mustang: 90,99 грн
  • ДП Євро-5: 87,99 грн
  • Газ: 47,98 грн

SOCAR:

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДП NANO Extro: 90,99 грн
  • ДП NANO: 87,99 грн
  • Газ: 48,98 грн

"Укрнафта":

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДП (Energy): 85,99 грн
  • ДП: 81,99 грн
  • Газ: 45,99 грн
