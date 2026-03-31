Автогаз рветься до 50 грн: що відбувається з цінами на АЗС 31 березня

Головне: Стрибок цін на газ : мережа SOCAR підвищила вартість автогазу одразу на 2 гривні - тепер ціна впритул наблизилася до позначки у 49 гривень.

: мережа SOCAR підвищила вартість автогазу одразу на 2 гривні - тепер ціна впритул наблизилася до позначки у 49 гривень. Ціновий розрив : найдешевший автогаз серед великих мереж пропонує "Укрнафта", де літр коштує на 3 гривні менше.

: найдешевший автогаз серед великих мереж пропонує "Укрнафта", де літр коштує на 3 гривні менше. Стабільність цін: вартість основних марок бензину та дизельного пального на АЗС OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" за добу не змінилася.

Що з цінами на АЗС

Станом на 31 березня ціни на українських АЗС залишаються переважно стабільними порівняно з попереднім днем. Водночас автогаз на окремих мережах продовжує дорожчати і вже наближається до позначки у 49 гривень за літр.

У більшості великих мереж, зокрема OKKO та WOG, вартість бензину та дизпалива не змінилася. Преміальні марки бензину залишаються на рівні 84,99 грн, А-95 - близько 74,99 грн, дизель - до 90,99 грн.

Аналогічна ситуація і в мережі "Укрнафта", де ціни на всі види пального збереглися без змін.

Водночас помітна зміна зафіксована у мережі SOCAR. Тут автогаз подорожчав одразу на 2 гривні - з 46,98 грн до 48,98 грн за літр.

Таким чином, ціна на газ у SOCAR вже майже досягла рівня 49 грн/л, що є найвищим показником серед великих мереж станом на 31 березня.

Фото: ціни на пальне на популярних українських АЗС 31 березня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 31 березня

OKKO:

Бензин Pulls 100: 84,99 грн

Бензин Pulls 95: 77,99 грн

Бензин А-95 Євро: 74,99 грн

ДП Pulls: 90,99 грн

ДП Євро: 87,99 грн

Газ: 47,99 грн

WOG:

Бензин 100: 84,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн

Бензин 95 Євро: 74,99 грн

ДП Mustang: 90,99 грн

ДП Євро-5: 87,99 грн

Газ: 47,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100: 84,99 грн

Бензин NANO 95: 78,99 грн

Бензин А-95: 74,99 грн

ДП NANO Extro: 90,99 грн

ДП NANO: 87,99 грн

Газ: 48,98 грн

"Укрнафта":