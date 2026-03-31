Автогаз рветься до 50 грн: що відбувається з цінами на АЗС 31 березня

Ціни на бензин та дизельне пальне на найбільших українських АЗС залишаються стабільними. Проте в сегменті автомобільного газу зафіксовано різке подорожчання в одній з провідних мереж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг цін 31 березня на популярних автозаправках.
Головне:
Станом на 31 березня ціни на українських АЗС залишаються переважно стабільними порівняно з попереднім днем. Водночас автогаз на окремих мережах продовжує дорожчати і вже наближається до позначки у 49 гривень за літр.
У більшості великих мереж, зокрема OKKO та WOG, вартість бензину та дизпалива не змінилася. Преміальні марки бензину залишаються на рівні 84,99 грн, А-95 - близько 74,99 грн, дизель - до 90,99 грн.
Аналогічна ситуація і в мережі "Укрнафта", де ціни на всі види пального збереглися без змін.
Водночас помітна зміна зафіксована у мережі SOCAR. Тут автогаз подорожчав одразу на 2 гривні - з 46,98 грн до 48,98 грн за літр.
Таким чином, ціна на газ у SOCAR вже майже досягла рівня 49 грн/л, що є найвищим показником серед великих мереж станом на 31 березня.
Фото: ціни на пальне на популярних українських АЗС 31 березня (інфографіка РБК-Україна)
