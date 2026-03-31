Автогаз рвется к 50 грн: что происходит с ценами на АЗС 31 марта

11:18 31.03.2026 Вт
2 мин
Сразу на 2 гривны подорожал автогаз на одной из популярных сетей АЗС
aimg Мария Кучерявец
Фото: автогаз подорожал на одной из АЗС, бензин и дизель пока держат цены (Getty Images)

Цены на бензин и дизельное топливо на крупнейших украинских АЗС остаются стабильными. Однако в сегменте автомобильного газа зафиксировано резкое подорожание в одной из ведущих сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг цен 31 марта на популярных автозаправках.

Читайте также: Минус литр на 100 км: действенные советы водителям, как реально сэкономить топливо

Главное:

  • Скачок цен на газ: сеть SOCAR повысила стоимость автогаза сразу на 2 гривны - теперь цена вплотную приблизилась к отметке в 49 гривен.
  • Ценовой разрыв: самый дешевый автогаз среди крупных сетей предлагает "Укрнафта", где литр стоит на 3 гривны меньше.
  • Стабильность цен: стоимость основных марок бензина и дизельного топлива на АЗС OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" за сутки не изменилась.

Что с ценами на АЗС

По состоянию на 31 марта цены на украинских АЗС остаются преимущественно стабильными по сравнению с предыдущим днем. В то же время автогаз на отдельных сетях продолжает дорожать и уже приближается к отметке в 49 гривен за литр.

В большинстве крупных сетей, в частности OKKO и WOG, стоимость бензина и дизтоплива не изменилась. Премиальные марки бензина остаются на уровне 84,99 грн, А-95 - около 74,99 грн, дизель - до 90,99 грн.

Аналогичная ситуация и в сети "Укрнафта", где цены на все виды топлива сохранились без изменений.

В то же время заметное изменение зафиксировано в сети SOCAR. Здесь автогаз подорожал сразу на 2 гривны - с 46,98 грн до 48,98 грн за литр.

Таким образом, цена на газ в SOCAR уже почти достигла уровня 49 грн/л, что является самым высоким показателем среди крупных сетей по состоянию на 31 марта.

Фото: цены на топливо на популярных украинских АЗС 31 марта (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 31 марта

OKKO:

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Pulls: 90,99 грн
  • ДТ Евро: 87,99 грн
  • Газ: 47,99 грн

WOG:

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Mustang: 90,99 грн
  • ДТ Евро-5: 87,99 грн
  • Газ: 47,98 грн

SOCAR:

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн.
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 90,99 грн.
  • ДТ NANO: 87,99 грн.
  • Газ: 48,98 грн

"Укрнафта":

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДТ (Energy): 85,99 грн
  • ДТ: 81,99 грн
  • Газ: 45,99 грн
Больше по теме:
пальнеБензинЦены на бензинГазДизтопливо