Автогаз рвется к 50 грн: что происходит с ценами на АЗС 31 марта

Цены на бензин и дизельное топливо на крупнейших украинских АЗС остаются стабильными. Однако в сегменте автомобильного газа зафиксировано резкое подорожание в одной из ведущих сетей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг цен 31 марта на популярных автозаправках.
Главное:
По состоянию на 31 марта цены на украинских АЗС остаются преимущественно стабильными по сравнению с предыдущим днем. В то же время автогаз на отдельных сетях продолжает дорожать и уже приближается к отметке в 49 гривен за литр.
В большинстве крупных сетей, в частности OKKO и WOG, стоимость бензина и дизтоплива не изменилась. Премиальные марки бензина остаются на уровне 84,99 грн, А-95 - около 74,99 грн, дизель - до 90,99 грн.
Аналогичная ситуация и в сети "Укрнафта", где цены на все виды топлива сохранились без изменений.
В то же время заметное изменение зафиксировано в сети SOCAR. Здесь автогаз подорожал сразу на 2 гривны - с 46,98 грн до 48,98 грн за литр.
Таким образом, цена на газ в SOCAR уже почти достигла уровня 49 грн/л, что является самым высоким показателем среди крупных сетей по состоянию на 31 марта.
Фото: цены на топливо на популярных украинских АЗС 31 марта (инфографика РБК-Украина)
