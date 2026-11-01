Автогаз подскочил на 14 гривен, дизель - до +7 грн: как изменились цены на АЗС за октябрь

В октябре в Украине зафиксирован существенный рост стоимости топлива на АЗС. Наибольшее удорожание коснулось автогаза, цена которого за месяц выросла более чем на 14 гривен за литр.

Как изменились цены на популярные АЗС за месяц - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главные изменения за месяц (октябрь):

Сжиженный газ (рекордный рост):

Сегмент автогаза показал самый стремительный скачок среди всех видов топлива. За месяц стоимость заправки выросла в среднем на 14,00-14,40 грн/л.

В топовых сетях OKKO, WOG и SOCAR ценник поднялся с 45,50 грн/л до 59,90 грн/л (+14,40 грн/л).

В сетях низшего ценового сегмента - "Укрнафта" и UPG - газ подорожал на 14,00 грн/л, достигнув отметок 56,90 грн/л и 57,90 грн/л соответственно.

Дизельное топливо (ощутимое подорожание):

Дизель за октябрь прибавил в цене от 5,00 до 7,00 грн/л и пересек в премиальных марках отметку в 110 грн за литр.

На станциях OKKO и WOG как стандартное ДТ Евро (106,90 грн/л), так и премиальные марки Pulls/Mustang (109,90 грн/л) синхронно выросли на 7,00 грн/л.

Сеть SOCAR подняла стоимость ДТ NANO Extro на 7,00 грн/л - до рекордной отметки 111,00 грн/л, а стандартный NANO прибавил 5,00 грн/л (до 108,00 грн/л).

"Укрнафта" и UPG также откорректировали ценники вверх на 5,00-6,00 грн/л, где базовый дизель стоит 102,90 грн/л.

Бензины (ценовая стабильность с точечными корректировками):

Сегмент бензинов оказался самым стойким к рыночным колебаниям.

Сети OKKO, WOG и "Укрнафта" прошли весь октябрь без изменений в ценниках на бензин. Они удержали А-95 Евро на уровне 92,90 грн/л (на "Укрнафте" - 88,90 грн/л), а брендовый 95-й - 95,90 грн/л (на "Укрнафте" - 91,90 грн/л).

В то же время сети SOCAR и UPG провели единое точечное повышение на 1,00 грн/л по всем позициям (марки А-95, премиальный 95-й и 100-й).

Фото: цены на АЗС 1 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 1 ноября по сравнению с 1 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн (+7 грн)

ДТ Евро: 106,90 грн (+7 грн)

Газ: 59,90 грн (+14,4 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн (+7 грн)

ДТ Евро-5: 106,90 грн. (+7 грн.)

Газ: 59,90 грн (+14,4 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)

ДТ NANO Extro: 111,00 грн (+7 грн)

ДТ NANO: 108,00 грн (+5 грн)

Газ: 59,90 грн (+14,4 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 104,90 грн (+5 грн)

ДТ: 102,90 грн (+5 грн)

Газ: 56,90 грн (+14 грн)

UPG