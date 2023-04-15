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На автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП з потерпілими, рух ускладнено: як об'їхати

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Субота 15 квітня 2023 17:20
На автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП з потерпілими, рух ускладнено: як об'їхати Фото: на автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП з потерпілими, рух ускладнено (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП з потерпілими. Наразі рух транспорту на місці пригоди ускладнений.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції України.

Як відзначають правоохоронці, ДТП сталась на об'їзній міста Житомира, поруч з селом Глибочиця.

"Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху та організували реверсний рух. Для легкових транспортних засобів, об'їзд місця пригоди організовано через місто Житомир", - додає пресслужба.

Наразі на місці подій працюють слідчі, медики й ДСНС.

Фото: на автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП з потерпілими, рух ускладнено (t.me/patrolpolice_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на автодорозі Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску "Удобне" тимчасово був зупинений рух. Усе через аварію за участі автобуса.

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