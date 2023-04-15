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На автодороге Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими, движение затруднено: как объехать

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Суббота 15 апреля 2023 17:20
На автодороге Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими, движение затруднено: как объехать Фото: на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими, движение затруднено (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На автодороге Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими. В настоящее время движение транспорта на месте происшествия затруднено.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Украины.

Как отмечают правоохранители, ДТП произошло на объездной города Житомира, рядом с селом Глубочица.

"Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения и организовали реверсное движение. Для легковых транспортных средств, объезд места происшествия организован через Житомир", - добавляет пресс-служба.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, медики и ГСЧС.

Фото: на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими, движение затруднено (t.me/patrolpolice_ru)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно на автодороге Одесса-Рени со стороны пункта пропуска "Удобное" временно было остановлено движение. Все из-за аварии с участием автобуса.

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