На автодороге "Одесса-Рени" в ДТП пострадали четыре человека

Фото: ДТП на автодороге "Одесса-Рени" (od.npu.gov.ua)

Автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Toyota

На автодороге "Одесса-Рени" в районе села Старые Трояны Килийского района столкнулись автомобили BMW и Tоyota. Об этом сообщает РБК-Украина со ссілкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в результате столкновения четыре человека пострадали.

"Предварительно установлено, что авария произошла в результате того, что водитель BMW, не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу", - говорится в сообщении.

От удара получили телесные повреждения различной степени тяжести водитель и трое пассажиров Tоyota. Все они госпитализированы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Фото: ДТП на автодороге "Одесса-Рени" (od.npu.gov.ua)

Напомним, на проспекте Черновола во Львове на остановке общественного транспорта столкнулись две маршрутки, в результате аварии пострадали десять человек.

Также РБК-Украина сообщало, что 19 октября в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с 4 автомобилями, в результате чего погиб сотрудник полиции.

Правоохранитель, находясь вне службы, двигался за рулем собственного автомобиля Ford Fiesta по Полтавскому шоссе. В районе перекрестка с улицей Белградской сотрудник полиции выехал на встречную полосу, чем спровоцировал столкновение с тремя автомобилями.

В результате столкновения правоохранитель погиб, еще двое человек пострадали. Среди пострадавших женщина и ребенок, они были госпитализированы.