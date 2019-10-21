ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На автодороге "Одесса-Рени" в ДТП пострадали четыре человека

Новости » Происшествия    21.10.2019 - 12:13
На автодороге "Одесса-Рени" в ДТП пострадали четыре человека
Фото: ДТП на автодороге "Одесса-Рени" (od.npu.gov.ua)

Автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Toyota

На автодороге "Одесса-Рени" в районе села Старые Трояны Килийского района столкнулись автомобили BMW и Tоyota. Об этом сообщает РБК-Украина со ссілкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в результате столкновения четыре человека пострадали.

"Предварительно установлено, что авария произошла в результате того, что водитель BMW, не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу", - говорится в сообщении.

От удара получили телесные повреждения различной степени тяжести водитель и трое пассажиров Tоyota. Все они госпитализированы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

На автодороге &quot;Одесса-Рени&quot; в ДТП пострадали четыре человека

Фото: ДТП на автодороге "Одесса-Рени" (od.npu.gov.ua)

Напомним, на проспекте Черновола во Львове на остановке общественного транспорта столкнулись две маршрутки, в результате аварии пострадали десять человек.

Также РБК-Украина сообщало, что 19 октября в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с 4 автомобилями, в результате чего погиб сотрудник полиции.

Правоохранитель, находясь вне службы, двигался за рулем собственного автомобиля Ford Fiesta по Полтавскому шоссе. В районе перекрестка с улицей Белградской сотрудник полиции выехал на встречную полосу, чем спровоцировал столкновение с тремя автомобилями.

В результате столкновения правоохранитель погиб, еще двое человек пострадали. Среди пострадавших женщина и ребенок, они были госпитализированы.

Во Львове на остановке столкнулись маршрутки, есть пострадавшие В Запорожье женщина с ножом набросилась на трех детей
Новости Украины ДТПОдессапострадавшие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь