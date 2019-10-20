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В Днепре в ДТП погиб сотрудник полиции

Новости » Происшествия    20.10.2019 - 11:27
В Днепре в ДТП погиб сотрудник полиции
Фото: на месте ДТП в Днепре (dp.npu.gov.ua)

В результате ДТП пострадал ребенок

В субботу, 19 октября, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с 4 автомобилями, в результате чего погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Предварительно установлено, что правоохранитель, находясь вне службы, двигался за рулем собственного автомобиля Ford Fiesta по Полтавскому шоссе. В районе перекрестка с улицей Белградской сотрудник полиции выехал на встречную полосу, чем спровоцировал столкновение с тремя автомобилями.

Отмечается, что в результате столкновения правоохранитель погиб, еще двое человек пострадали. Среди пострадавших женщина и ребенок, они были госпитализированы.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами)", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Гостомельском шоссе произошло столкновение автомобиля с мотоциклом, который двигался на высокой скорости. В результате столкновения транспортных средств погиб один человек. По данному факту открыто уголовное производство.

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