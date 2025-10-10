Автобуси частково замінили тролейбуси і трамваї: як ходить громадський транспорт у Києві

Через ворожу атаку на Київ частина громадського транспорту у столиці курсує з обмеженнями. Так, місцева влада вивела додаткові автобуси, які замінять частину маршрутів електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Після ворожого обстрілу громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Через відсутність електропостачання частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працює", - зазначили у КМДА.

Повідомляється, що для забезпечення сполучення районів курсують автобуси:

№37ТР – від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";

№28Т – від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР – від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

№8Т – від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8.

Крім того, щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.

Фахівці КП "Київпастранс" та енергетичних служб працюють у посиленому режимі над відновленням електроживлення та стабілізацією руху транспорту.

"Рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста. Просимо пасажирів стежити за оновленнями на офіційних ресурсах", - додали у КМДА.