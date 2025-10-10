ua en ru
Автобуси частково замінили тролейбуси і трамваї: як ходить громадський транспорт у Києві

П'ятниця 10 жовтня 2025 08:50
UA EN RU
Автобуси частково замінили тролейбуси і трамваї: як ходить громадський транспорт у Києві Фото: громадський транспорт у Києві ходить з обмеженнями після удару РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Через ворожу атаку на Київ частина громадського транспорту у столиці курсує з обмеженнями. Так, місцева влада вивела додаткові автобуси, які замінять частину маршрутів електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Після ворожого обстрілу громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Через відсутність електропостачання частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працює", - зазначили у КМДА.

Повідомляється, що для забезпечення сполучення районів курсують автобуси:

  • №37ТР – від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";
  • №28Т – від Дарницької площі до вул. Милославської;
  • №30ТР – від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";
  • №8Т – від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8.

Крім того, щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.

Фахівці КП "Київпастранс" та енергетичних служб працюють у посиленому режимі над відновленням електроживлення та стабілізацією руху транспорту.

"Рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста. Просимо пасажирів стежити за оновленнями на офіційних ресурсах", - додали у КМДА.

Нічний удар РФ по столиці

Нагадаємо, що росіяни, починаючи з пізнього вечора 9 жовтня, почали атаки по Києву. Ворог запустив у напрямку столиці дрони, через що неодноразово було чутно вибухи. Відомо, що в результаті обстрілу столиці поранення отримали 9 осіб.

Зазначається, що головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури. У Міненерго зазначили, що сьогодні вночі російські військові масово атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Також через масований обстріл Києва сьогодні, 10 жовтня, метрополітен працюватиме з суттєвими обмеженнями. Так, значно зростуть інтервали між потягами, також частину станцій зеленої гілки буде зачинено.

Більше подробиць про нічний масований обстріл столиці – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Автобуси Київ Тролейбус
