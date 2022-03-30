UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Автобус для эвакуации в Лисичанске попал под обстрел оккупантов

Фото: автобус для эвакуации в Лисичанске попал под обстрел оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Лисичанске (Луганская область) автобус для эвакуации попал под обстрел российско-оккупационных войск. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"30 марта во время очередной эвакуации жителей Лисичанска автобус попал под обстрел россиян", - написал Гайдай.

По его словам, в течение дня из этого города были спасены 260 человек. Также из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка - 73, из Кременной - 58, из Попасной - 13.

"Гораздо больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время по городу россиянами был нанесен авиаудар. Сейчас в поезде находятся 376 эвакуированных. Другие уже на железнодорожных вокзалах Донецкой области", - рассказал Гайдай.

Напомним, сегодня, сегодня российские оккупанты обстреляли Лисичанск Луганской области. Огонь был открыт по жилым кварталам одного из районов около 6:30 из тяжелого вооружения.

Добавим, также сегодня в Лисичанске двое детей получили тяжелые травмы в результате обстрела оккупантов

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 35 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскЛисичанскэвакуацияВойна России против Украины