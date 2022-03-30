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В Лисичанске двое детей получили тяжелые травмы в результате обстрела оккупантов

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Луганская область, Среда 30 марта 2022 15:07
В Лисичанске двое детей получили тяжелые травмы в результате обстрела оккупантов Фото: Разрушенное здание в Лисичанске (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Антон Федорцив

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал об ужасных последствиях обстрелов Лисичанска российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию главы области в Facebook.

"Обстрелы в Лисичанске не утихают. Орки продолжают обстреливать город, чередуют район за районом. В результате артиллерийского обстрела Лисичанска ранена целая семья. Это уже второй тяжелый обстрел за день", – говорится в сообщении.

По информации Гайдая, родители получили огнестрельные осколочные ранения. Врачам удалось стабилизировать их состояние.

В то же время с детьми ситуация намного труднее. Большое количество осколочных ранений, вероятнее всего, заставит врачей пойти на ампутацию обеих ног девочки 2020 года рождения и на шесть лет старшего мальчика.

К слову, российские оккупанты подожгли памятник национального значения в Тростянце.

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