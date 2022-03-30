В Лисичанске двое детей получили тяжелые травмы в результате обстрела оккупантов
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал об ужасных последствиях обстрелов Лисичанска российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию главы области в Facebook.
"Обстрелы в Лисичанске не утихают. Орки продолжают обстреливать город, чередуют район за районом. В результате артиллерийского обстрела Лисичанска ранена целая семья. Это уже второй тяжелый обстрел за день", – говорится в сообщении.
По информации Гайдая, родители получили огнестрельные осколочные ранения. Врачам удалось стабилизировать их состояние.
В то же время с детьми ситуация намного труднее. Большое количество осколочных ранений, вероятнее всего, заставит врачей пойти на ампутацию обеих ног девочки 2020 года рождения и на шесть лет старшего мальчика.
К слову, российские оккупанты подожгли памятник национального значения в Тростянце.
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