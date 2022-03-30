RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Автобус для евакуації в Лисичанську потрапив під обстріл окупантів

Фото: автобус для евакуації в Лисичанську потрапив під обстріл окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Лисичанську (Луганська область) автобус для евакуації потрапив під обстріл російсько-окупаційних військ. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"30 березня під час чергової евакуації жителів Лисичанська автобус потрапив під обстріл росіян", - написав Гайдай.

За його словами, впродовж дня з цього міста було врятовано 260 людей. Також із Рубіжного евакуйовані 25 людей, із Сєвєродонецька - 73, із Кремінної - 58, з Попасної - 13.

"Набагато більше було бажаючих вибратися із Попасної. Однак автобус не зміг повернутися за іншими, тому що у цей час по місту росіянами було нанесено авіаудар. Наразі в потязі перебувають 376 евакуйованих. Інші вже на залізничних вокзалах Донеччини", - розповів Гайдай.

Нагадаємо,

Сьогодні, сьогодні російські окупанти обстріляли Лисичанськ Луганської області. Вогонь було відкрито по житлових кварталах одного з районів близько 6:30 із важкого озброєння.

Додамо, також сьогодні в Лисичанську двоє дітей отримали важкі травми внаслідок обстрілу окупантів

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 35 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськЛисичанськевакуаціяВійна Росії проти України