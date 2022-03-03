Автобус с беженцами из Украины попал в аварию в Польше: пострадали дети

Инцидент произошел утром 3 марта на национальной дороге No17 в селе Колония Седлищи Свидницкого района. Автобус с украинскими пассажирами, следовавший из Гребенного в направлении Варшавы, съехал с дороги в кювет и перевернулся. В момент аварии в автобусе находились 73 пассажира.

Все шесть человек на данный момент находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

На данный момент известно, что 47-летний водитель автобуса был трезв.