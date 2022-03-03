Автобус із біженцями з України потрапив в аварію у Польщі: постраждали діти

Інцидент стався вранці 3 березня на національній дорозі №17 у селі Колонія Сідлищі Свидницького району. Автобус з українськими пасажирами, що прямував із Гребенного у напрямку Варшави, з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. У момент аварії в автобусі перебували 73 пасажири.

Усі шість людей наразі перебувають у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі відомо, що 47-річний водій автобуса був тверезий.