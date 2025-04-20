Авто зіткнулось з маршруткою у Вінницькій області: троє загиблих, багато поранених (фото)

Так, автопригода за участі автомобіля Renault та маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz сталась 19 квітня, близько 19:00 на автодорозі сполученням Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський, між селами Українське та Шевченкове Копайгородської громади.

За попередньою інформацією слідства, 50-річний водій авто Renault, житель Могилів-Подільського району, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом під керуванням 36-річного мешканця Вінницького району.

"Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці події. Двоє пасажирів мікроавтобуса 27 та 54 років померли під час надання лікарями медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Ще восьмеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє неповнолітніх віком 12 та 16 років, отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані.

"Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення усіх обставин та причин ДТП", - додали правоохоронці.



Наслідки аварії з маршруткою у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.