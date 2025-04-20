Авто столкнулось с маршруткой в Винницкой области: трое погибших, много раненых (фото)

Так, авария с участием автомобиля Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz произошла 19 апреля, около 19:00 на автодороге сообщением Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, между селами Украинское и Шевченково Копайгородской общины.

По предварительной информации следствия, 50-летний водитель авто Renault, житель Могилев-Подольского района, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом под управлением 36-летнего жителя Винницкого района.

"В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия. Двое пассажиров микроавтобуса 27 и 54 лет умерли во время оказания врачами медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Еще восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 16 лет, получили телесные повреждения и госпитализированы.

"Следователи назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств и причин ДТП", - добавили правоохранители.

Последствия аварии с маршруткой в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.