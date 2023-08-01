Не для авто. У Києві тестують нові світлофори

Нові світлофори з'явилися на деяких вулицях Києва. Вони регулюють рух пішоходів та велосипедистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

У столиці проводять експеримент з впровадженням суміжного світлофорного регулювання для пішоходів та велосипедистів. Відповідно до вимог, рух велосипедистів спеціальною доріжкою на регульованих перехрестях має забезпечуватися відповідними світлофорами.

Тому на перехрестях, де велосипедні доріжки суміжні з пішохідними тротуарами, до 1 листопада 2023 року встановили нові лінзи на світлофори із зображенням пішохода та велосипеда.

Нові світлофори з'явилися на перехрестях:

просп. Степана Бандери - просп. Оболонський;

вул. Прорізна - вул. Бориса Грінченка;

вул. Івана Франка - вул. Богдана Хмельницького;

вул. Спаська - вул. Волоська;

вул. Оноре де Бальзака - вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);

вул. Оноре де Бальзака - вул. Сержа Лифаря;

вул. Оноре де Бальзака - вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);

вул. Вікентія Беретті - просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).

​​Киян закликають надавати відгуки щодо експерименту на електронну пошту kyiv.codr@kyivcity.gov.ua.

Фото: у Києві з'явилися світлофори для пішоходів та велосипедистів (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві з 24 липня повернули плату за паркування автомобілів. Це можна зробити через застосунок "Київ Цифровий".

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