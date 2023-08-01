Не для авто. В Киеве тестируют новые светофоры
Новые светофоры появились на некоторых улицах Киева. Они регулируют движение пешеходов и велосипедистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
В столице проводят эксперимент с внедрением смежного светофорного регулирования для пешеходов и велосипедистов. Согласно требованиям, движение велосипедистов специальной дорожкой на регулируемых перекрестках должно обеспечиваться соответствующими светофорами.
Поэтому на перекрестках, где велосипедные дорожки смежны с пешеходными тротуарами, до 1 ноября 2023 установили новые линзы на светофоры с изображением пешехода и велосипеда.
Новые светофоры появились на перекрестках:
- просп. Степана Бандеры - просп. Оболонский;
- ул. Прорезная - ул. Бориса Гринченко;
- ул. Ивана Франко - ул. Богдана Хмельницкого;
- ул. Спасская - ул. Волошская;
- ул. Оноре де Бальзака - ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);
- ул. Оноре де Бальзака - ул. Сержа Лифаря;
- ул. Оноре де Бальзака - ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);
- ул. Викентия Беретти - просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).
Киевлян призывают оставлять отзывы по эксперименту на электронную почту kyiv.codr@kyivcity.gov.ua.
Фото: в Киеве появились светофоры для пешеходов и велосипедистов (kyivcity.gov.ua)
Напомним, в Киеве с 24 июля вернули плату за парковку автомобилей. Это можно сделать через приложение "Киев Цифровой".
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