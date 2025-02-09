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Авто з АКП взимку: як уникнути неприємностей на слизьких дорогах

Неділя 09 лютого 2025 13:30
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Авто з АКП взимку: як уникнути неприємностей на слизьких дорогах Фото: авто з АКП взимку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Автоматична трансмісія – річ в цілому зручна і корисна, але є ситуації, коли вона потребує особливих знань і навичок від водія. І поїздки слизькою дорогою – саме та ситуація. Як керувати машиною з "автоматом", якщо під колесами лід чи вкатаний сніг?

Про особливості використання автоматичної трансмісії на ожеледі читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали "AutoBild Всі ведучі" та Autocentre.

Користуючись машиною з автоматичною коробкою передач, водій не може впливати на роботу агрегатів так, як він це робить на "механіці". Через це іноді має місце певна недовіра до автоматики і побоювання, що в складних умовах трансмісія зробить щось не так.

Насправді сучасні "автомати" доволі тямущі і їхня задумливість проявляється лише в окремих випадках. Про які ми і поговоримо – нагадавши попередньо, що автомати бувають різних типів: класична гідромеханіка, простенькі роботизовані (РКП), досконалі роботизовані преселективні (типу DSG, PDK, SMG, EDC) та безступінчасті варіатори (CVT).

Авто з АКП взимку: як уникнути неприємностей на слизьких дорогах

"Автомати" взимку

Не те щоб наші побоювання щодо кмітливості "автоматів" зовсім безпідставні, проте більшість нинішніх коробок-автоматів дійсно не бояться зимових нюансів – щоправда, за умови, що драйвер за кермом діє правильно.

- Морозним ранком. В мороз більшість коробок-автоматів перед поїздкою слід прогріти – хіба що для звичайних, найпростіших "роботів" це необов'язково. Для цього достатньо увімкнути селектор на рух вперед (або назад) та утримувати машину на місці гальмами приблизно півхвилини. І перші кілометри краще проїхати у стриманому стилі, щоб холодна коробка перемикалася рідше;

- Рушаємо. Не варто боятись, що машина з автоматом якось неправильно рушатиме з місця на слизькій дорозі. Насправді більшість автоматичних трансмісій рушають більш плавно, ніж пересічний водій. Але це не стосується дешевих роботизованих коробок, які часто працюють з ривками та затримками. Для більш досвідчених водіїв, які таки не довіряють автоматиці, можна рекомендувати рушання з місця у несприятливих умовах з другої передачі. Багато які АКП та деякі варіатори це дозволяють, але треба буде перейти в ручний режим управління (Manual, іноді Sport), а на зовсім старих коробках – в режим Snow (сніг) або W (winter – зима);

– Внатяжку. Так водії називають режим руху, коли машина їде на низьких обертах двигуна і на високій передачі. Так варто робити на дорозі, вкритій льодом або ущільненим снігом, щоб уникнути буксування і заносу. Не на всіх, але на багатьох автоматичних трансмісіях таке вдається – наприклад, в ручному режимі або в тих самих Snow або W, які перемикають передачу вгору при невисоких обертах;

– Гальмуємо двигуном. Бувалі водії саме в такий спосіб знижують швидкість на слизькій дорозі, але, на жаль, він доступний не для всіх автоматичних трансмісій. В першу чергу, незручні для гальмування двигуном варіатори, а ще – старі моделі коробок з гідротрансформатором. Проте там, де є ручний режим – гідромеханічні АКП, преселективні та звичайні "роботи" – у вас все вийде.

– Буксуємо, але краще не треба. Буксування часто буває випадковим, але не рідше водії використовують його свідомо, щоби вибратись з замету чи слизької ділянки. І тут слід визнати, що машину з автоматичною трансмісією важче звільнити з подібної пастки, ніж автомобіль "на механіці" – особливо коли треба, як кажуть, розгойдати машину. В принципі, водій з великим досвідом часто зможе вибратись і з такої ситуації, але це тема окремої розмови. Головне, що слід розуміти – що неакуратним буксуванням можна швидко вивести автоматичну трансмісію з ладу.

Авто з АКП взимку: як уникнути неприємностей на слизьких дорогах

Коротко

Якщо це ваша перша зима на машині з тим чи іншим "автоматом", було б корисно потренуватись в управління нею у складних умовах. Так само як і при керуванні ручною трансмісією, роботу акселератором, селектором та гальмами варто відпрацювати до автоматизму. Ваші імпровізовані тренування влаштуйте на вільній від людей та інших машин дорозі чи майданчику. І не забудьте взяти з собою лопату чи надійного асистента, який допоможе вам вибратись, якщо машина таки застрягне.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чого не можна робити на машині з автоматом.

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