Авто с АКП зимой: как избежать неприятностей на скользких дорогах

Автоматическая трансмиссия - вещь в целом удобная и полезная, но есть ситуации, когда она требует особых знаний и навыков от водителя. И поездки по скользкой дороге - именно та ситуация. Как управлять машиной с "автоматом", если под колесами лед или укатанный снег?

Пользуясь машиной с автоматической коробкой передач, водитель не может влиять на работу агрегатов так, как он это делает на "механике". Из-за этого иногда имеет место определенное недоверие к автоматике и опасения, что в сложных условиях трансмиссия сделает что-то не так.

На самом деле современные "автоматы" довольно смышленые и их задумчивость проявляется лишь в отдельных случаях. О которых мы и поговорим - напомнив предварительно, что автоматы бывают разных типов: классическая гидромеханика, простенькие роботизированные (РКП), совершенные роботизированные преселективные (типа DSG, PDK, SMG, EDC) и бесступенчатые вариаторы (CVT).

"Автоматы" зимой

Не то чтобы наши опасения насчет сообразительности "автоматов" совсем беспочвенны, однако большинство нынешних коробок-автоматов действительно не боятся зимних нюансов - правда, при условии, что драйвер за рулем действует правильно.

- Морозным утром. В мороз большинство коробок-автоматов перед поездкой следует прогреть - разве что для обычных, самых простых "роботов" это необязательно. Для этого достаточно включить селектор на движение вперед (или назад) и удерживать машину на месте тормозами примерно полминуты. И первые километры лучше проехать в сдержанном стиле, чтобы холодная коробка переключалась реже;

- Трогаемся. Не стоит бояться, что машина с автоматом как-то неправильно трогаться с места на скользкой дороге. На самом деле большинство автоматических трансмиссий трогаются более плавно, чем рядовой водитель. Но это не касается дешевых роботизированных коробок, которые часто работают с рывками и задержками. Для более опытных водителей, которые все же не доверяют автоматике, можно рекомендовать трогание с места в неблагоприятных условиях со второй передачи. Многие АКП и некоторые вариаторы это позволяют, но надо будет перейти в ручной режим управления (Manual, иногда Sport), а на совсем старых коробках - в режим Snow (снег) или W (winter - зима);

- Внатяжку. Так водители называют режим движения, когда машина едет на низких оборотах двигателя и на высокой передаче. Так стоит делать на дороге, покрытой льдом или уплотненным снегом, чтобы избежать буксования и заноса. Не на всех, но на многих автоматических трансмиссиях такое удается - например, в ручном режиме или в тех же Snow или W, которые переключают передачу вверх при невысоких оборотах;

- Тормозим двигателем. Бывалые водители именно таким способом снижают скорость на скользкой дороге, но, к сожалению, он доступен не для всех автоматических трансмиссий. В первую очередь, неудобны для торможения двигателем вариаторы, а еще - старые модели коробок с гидротрансформатором. Но там, где есть ручной режим - гидромеханические АКП, преселективные и обычные "роботы" - у вас все получится.

- Буксуем, но лучше не надо. Буксировка часто бывает случайной, но не реже водители используют ее сознательно, чтобы выбраться из сугроба или скользкого участка. И здесь следует признать, что машину с автоматической трансмиссией труднее освободить из подобной ловушки, чем автомобиль "на механике" - особенно когда надо, как говорится, раскачать машину. В принципе, водитель с большим опытом часто сможет выбраться и из такой ситуации, но это тема отдельного разговора. Главное, что следует понимать - что неаккуратным буксованием можно быстро вывести автоматическую трансмиссию из строя.

Вкратце

Если это ваша первая зима на машине с тем или иным "автоматом", было бы полезно потренироваться в управлении ею в сложных условиях. Так же как и при управлении ручной трансмиссией, работу акселератором, селектором и тормозами стоит отработать до автоматизма. Ваши импровизированные тренировки устройте на свободной от людей и других машин дороге или площадке. И не забудьте взять с собой лопату или надежного ассистента, который поможет вам выбраться, если машина таки застрянет.