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Австрийский суд отказался арестовать полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 14:49
Австрийский суд отказался арестовать полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
Фото: флаг Австрии (из открытых источников)

Австрийский полковник, вероятно, нарушил параграфы 252 и 256 уголовного кодекса Австрии

Земельный суд Зальцбурга принял постановление, в соответствии с которым было отклонено ходатайство прокуратуры об аресте австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kronen Zeitung.

"Со стороны суда не была удовлетворена просьба (прокуратуры, - ред.) об аресте подозреваемого до начала судебного процесса", - пишет издание.

При этом газета отмечает, что прокуратура подала заявление накануне. В ходатайстве подчеркивалось, что австрийский полковник, вероятно, нарушил параграфы 252 и 256 уголовного кодекса Австрии: речь идет о разглашении государственной тайны и о разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.

Отметим, информацию о австрийском полковнике, который шпионил в пользу РФ, Вене могли передать спецслужбы Великобритании с целью изменить отношение Австрии к Москве.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в шпионаже в пользу России бывший полковник австрийской армии, передавал в РФ в том числе информацию относительно НАТО.

Такоже РБК-Украина писало, что Служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации.

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