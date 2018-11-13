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Австрійський суд відмовився заарештувати полковника, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 14:49
Австрійський суд відмовився заарештувати полковника, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ
Фото: прапор Австрії (з відкритих джерел)

Австрійський полковник, імовірно, порушив параграфи 252 і 256 кримінального кодексу Австрії

Земельний суд Зальцбурга прийняв постанову, згідно з якою було відхилено клопотання прокуратури про арешт австрійського полковника, підозрюваного в шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kronen Zeitung.

"З боку суду не було задоволено прохання (прокуратури, - ред.) про арешт підозрюваного до початку судового процесу", - пише видання.

При цьому газета зазначає, що прокуратура подала заяву напередодні. У клопотанні підкреслювалося, що австрійський полковник, імовірно, порушив параграфи 252 і 256 кримінального кодексу Австрії: мова йде про розголошення державної таємниці і про розвідувальній діяльності на користь іноземної держави.

Зазначимо, інформацію про австрійського полковника, який шпигував на користь РФ, Відні могли передати спецслужби Великобританії з метою змінити ставлення Австрії до Москві.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний в шпигунстві на користь Росії колишній полковник австрійської армії, передавав в РФ в тому числі інформацію щодо НАТО.

Також РБК-Україна писало, що Служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації.

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