Австрійський Raiffeisen відмовився від угоди з Дерипаскою після тиску США

Австрійський Raiffeisen Bank International відмовився купувати пакет акцій на 1,5 млрд євро у пов'язаної з олігархом Олегом Дерипаскою компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання вказує, що це сталося після тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Представник банку повідомив, що під час нещодавніх переговорів із відповідними органами Raiffeisen Bank International не зміг отримати необхідні умови для продовження запропонованої угоди.

Йшлося про те, що банк хотів викупити частку Дерипаски в будівельній групі Strabag. Це одна з найбільших будівельних компаній Європи, яка побудувала Олімпійський стадіон для зимових ігор у Сочі та розкішні апартаменти в Москві.

Видання додало, що ця ідея зазнала критики з боку Мінфіну США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями і це могло б загострити стосунки між Вашингтоном і RBI.