Австрийский Raiffeisen отказался от сделки с Дерипаской после давления США
Австрийский Raiffeisen Bank International отказался покупать пакет акций на 1,5 млрд евро у связанной с олигархом Олегом Дерипаской компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание указывает, что это произошло после давления со стороны Соединенных Штатов Америки. Представитель банка сообщил, что во время недавних переговоров с соответствующими органами Raiffeisen Bank International не смог получить необходимые условия для продолжения предложенной сделки.
Речь шла о том, что банк хотел выкупить долю Дерипаски в строительной группе Strabag. Это одна из крупнейших строительных компаний Европы, которая построила Олимпийский стадион для зимних игр в Сочи и роскошные апартаменты в Москве.
Издание добавило, что эта идея подверглась критике со стороны Минфина США, поскольку Дерипаска находится под санкциями и это могло бы обострить отношения между Вашингтоном и RBI.
Raiffeisen Bank остается в России
Стоит отметить, что австрийский банк так и не продал свой бизнес и продолжает работать в России, платя в федеральный бюджет значительное количество налогов. Финансовое учреждение подверглось критике за то, что продолжило работу на территории государства-агрессора.
В феврале стало известно, что австрийский финансовый регулятор расследует деятельность Raiffeisen Bank International в связи с проблемами в борьбе с отмыванием денег. Также продолжается расследование со стороны США из-за работы банка в России.
А в марте сообщалось, что США давили на австрийский банк, чтобы он отказался от соглашения с олигархом Дерипаской.
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