Австрийский Raiffeisen отказался от сделки с Дерипаской после давления США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание указывает, что это произошло после давления со стороны Соединенных Штатов Америки. Представитель банка сообщил, что во время недавних переговоров с соответствующими органами Raiffeisen Bank International не смог получить необходимые условия для продолжения предложенной сделки.

Речь шла о том, что банк хотел выкупить долю Дерипаски в строительной группе Strabag. Это одна из крупнейших строительных компаний Европы, которая построила Олимпийский стадион для зимних игр в Сочи и роскошные апартаменты в Москве.

Издание добавило, что эта идея подверглась критике со стороны Минфина США, поскольку Дерипаска находится под санкциями и это могло бы обострить отношения между Вашингтоном и RBI.