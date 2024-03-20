США тиснуть на Raiffeisen через можливу угоду з олігархом Дерипаскою, - Reuters

США чинять тиск на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він відмовився від угоди з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що банк хоче купити частку Дерипаски у віденській будівельній компанії Strabag за 1,5 млрд євро.

Видання вказує, що втручання США може зірвати одну з найбільших західних угод у Росії з початку війни в Україні.

Банку загрожують наслідками

Представники Мінфіну США наголосили на своєму занепокоєнні з приводу угоди на зустрічах із банком та австрійською владою. Вони зазначили, що Дерипаска перебуває під санкціями.

Представники уряду США, які вважають, що Дерипаска виграє від продажу, зажадали від банку надати детальну інформацію про осіб і компанії, які беруть участь в угоді.

"Якщо Raiffeisen все одно продовжить рухатися вперед і буде доведено, що угода не відповідає санкціям США, Вашингтон може накласти штрафи на банк", - ідеться в матеріалі.

У банку готуються "дати задню"

Видання пише, що австрійська влада планує не давати добро на угоду. У банку теж можуть відмовитися від своїх планів.

Представник банку заявив, що вони ретельно перевірили відповідність угоди Strabag щодо санкцій перед підписанням і останніми тижнями поінформував усі відповідні органи, включно з Казначейством США та Управлінням з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

"Само собою зрозуміло, що RBI не буде укладати будь-які угоди, які порушували б санкції або піддавали б RBI ризику санкцій", - заявив представник.

Що про це говорять у ЄС

Представник Європейської комісії заявив, що знає про угоду і запросив роз'яснення в австрійської влади, відповіді якої очікуються.

"Єврокомісія перебувала в тісному контакті з владою США", - сказав представник.

Він додав, що відповідно до санкцій ЄС, активи фізичних та юридичних осіб, які підлягають заморожуванню активів, мають бути заморожені, тобто по суті заборонено мати справу з цими активами.

Робота банку в РФ