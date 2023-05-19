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Австрійський Raiffeisen Bank скоротить свою співпрацю з банками у Білорусі

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Білорусь, П'ятниця 19 травня 2023 21:52
Австрійський Raiffeisen Bank скоротить свою співпрацю з банками у Білорусі Фото: Raiffeisen Bank (facebook-com)
Автор: Дмитро Браславський

Австрійський Raiffeisen Bank скоротить свої кореспондентські відносини із білоруськими банками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-служби банку Інгрід Дітц, яку приводить Office Life.

"RBI вирішив різко скоротити кореспондентські відносини з банками у регіоні", - йдеться у заяві.

Дітц додала, що Raiffeisen Bank вже проінформував про свої плани банки, які торкнеться цього заходу. Скільки саме таких банків у Білорусі, представник Raiffeisen Bank не уточнила.

Раніше джерела в банківській сфері повідомили, що з 31 липня Raiffeisen Bank припиняє кореспондентські відносини із низкою білоруських банків. Raiffeisen Bank International вже призупинив дію всіх рахунків банків-кореспондентів із Росії, за винятком своєї російської "дочки". Крім того, цими днями стало відомо, що австрійська група скорочує кореспондентські відносини з банками країн СНД.

Raiffeisen Bank у Росії

Австрійський Raiffeisen Bank International після повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжив свою роботу і не розпочав процедуру по продажу активів.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

Європейський центральний банк вимагав від австрійського Raiffeisen Bank International згорнути свій бізнес у Росії.

Нещодавно стало відомо, що Raiffeisen Bank International в РФ зміг збільшити прибуток більш ніж утричі за перший квартал. Прибуток після оподаткування становив 301 млн євро в порівнянні з 96 млн євро роком раніше.

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