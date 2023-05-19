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Австрийский Raiffeisen Bank сократит свое сотрудничество с банками в Беларуси

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Беларусь, Пятница 19 мая 2023 21:52
Австрийский Raiffeisen Bank сократит свое сотрудничество с банками в Беларуси Фото: Raiffeisen Bank (facebook-com)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрийский Raiffeisen Bank сократит свои корреспондентские отношения с белорусскими банками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы банка Ингрид Дитц, которое приводит Office Life.

"RBI решил резко сократить корреспондентские отношения с банками в регионе", - говорится в заявлении.

Дитц добавила, что Raiffeisen Bank уже проинформировал о своих планах банки, которые коснется этого мероприятия. Сколько именно таких банков в Беларуси представитель Raiffeisen Bank не уточнила.

Ранее источники в банковской сфере сообщили, что с 31 июля Raiffeisen Bank прекращает корреспондентские отношения с рядом белорусских банков. Raiffeisen Bank International уже приостановил действие всех счетов банков-корреспондентов из России, за исключением своей российской "дочки". Кроме того, на днях стало известно, что австрийская группа сокращает корреспондентские отношения с банками стран СНГ.

Raiffeisen Bank в России

Австрийский Raiffeisen Bank International после полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжил свою работу и не приступил к процедуре по продаже активов.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Европейский центральный банк потребовал от австрийского Raiffeisen Bank International свернуть свой бизнес в России.

Недавно стало известно, что Raiffeisen Bank International в РФ смог увеличить прибыль более чем в три раза за первый квартал. Прибыль после налогообложения составила 301 млн евро по сравнению с 96 млн евро годом ранее.

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