Австрийские прокуроры присоединятся к расследованиям военных преступлений России

Власти Австрии разрешили своим прокурорам инициировать расследования военных преступлений России, которые были совершены в Украине. Также они могут присоединиться к международным расследованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АРА .

Министр юстиции Австрии Альма Цадич объявила, что юрисдикция австрийских органов была расширена. Ранее прокуроры могли расследовать военные преступления, которые были совершены за рубежом и имели связь с Австрией.

Теперь расследование можно начинать, к примеру, в случае прибытия беженцев, если можно установить причинно-следственную связь с военным преступлением.

"Военные преступники должны знать, что будут привлечены к ответственности за содеянное, в частности на международном уровне. Мы уже поддерживаем украинскую власть и Международный уголовный суд в расследовании военных преступлений", - отметила министр.