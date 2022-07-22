Австрійські прокурори приєднаються до розслідувань воєнних злочинів Росії

Влада Австрії дозволила своїм прокурорам ініціювати розслідування воєнних злочинів Росії, які були скоєні в Україні. Також вони можуть приєднатися до міжнародних розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АРА .

Міністр юстиції Австрії Альма Цадіч оголосила, що юрисдикція австрійських органів була розширена. Раніше прокурори могли розслідувати воєнні злочини, які були скоєні за кордоном та мали зв’язок з Австрією.

Тепер розслідування можна починати, до прикладу, у разі прибуття біженців, якщо можна встановити причинно-наслідковий зв'язок з воєнним злочином.

"Воєнні злочинці мають знати, що будуть притягнуті до відповідальності за скоєне, зокрема на міжнародному рівні. Ми вже підтримуємо українську владу та Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні воєнних злочинів", - зазначила міністр.