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Австрійська компанія Strabag хоче зменшити відсоток акцій олігарха Дерипаски

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Четвер 11 травня 2023 22:45
Австрійська компанія Strabag хоче зменшити відсоток акцій олігарха Дерипаски Фото: Олігарх Олег Дерипаска (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Рада директорів австрійської будівельної групи Strabag має намір запропонувати загальним зборам у червні, щоб частка компанії в МКАО "Расперія", що належить російському олігарху Олегу Дерипасці, була зменшена з нинішніх 27,5% до менш ніж 25%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Strabag Клеменса Хазельштайнера, яку наводять Der Standard.

Дерипаска знаходиться у списку санкцій ЄС з квітня минулого року. Тому акції "Расперія" зараз заморожені.

"Ми повинні зробити всі кроки, щоб зменшити недоліки та ризики, пов'язані з участю "Расперія", і суворо запобігти будь-якому впливу. Таким чином, ми максимально захищаємо інтереси суспільства", - заявив генеральний директор Клеменс Хазельштайнер.

Керівництво Strabag має намір знизити частку Дерипаски з нинішніх 27,5% рівня нижче 25%. Це дозволить позбавити російського олігарха блокуючого пакету (25% плюс одна акція).

Для цього необхідно отримати згоду на збільшення акціонерного капіталу концерну на річних зборах акціонерів. В результаті цієї фінансової операції частка Дерипаски знизиться до наміченого керівництвом Strabag рівня.

Олег Дерипаска

Російський підприємець, мільярдер, голова наглядової ради (у 2009—2012 роках — генеральний директор) та засновник компанії "Базовий елемент".

У 2017 році Дерипаска отримав громадянство Кіпру. Однак у квітні 2022 року у зв'язку з попаданням до списку санкцій Євросоюзу був позбавлений його.

З квітня 2018 року під санкціями США через фінансування проектів Путіна, з 2022 року під санкціями Євросоюзу, Великобританії та низки інших країн через вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про націоналізацію підприємств на 10 млрд гривень, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Російський олігарх Олег Дерипаска з метою уникнення санкцій оформив свої активи на австрійського бізнесмена Зігфріда Вольфа.

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