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Австрийская компания Strabag хочет снизить процент акций олигарха Дерипаски

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Четверг 11 мая 2023 22:45
Австрийская компания Strabag хочет снизить процент акций олигарха Дерипаски Фото: Олигарх Олег Дерипаска (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Совет директоров австрийской строительной группы Strabag намерен предложить общему собранию в июне, чтобы доля компании в МКАО "Расперия", принадлежащего российскому олигарху Олегу Дерипаске, была уменьшена с нынешних 27,5% до менее 25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Strabag Клеменса Хазельштайнера, приводимое Der Standard.

Дерипаска находится в списке санкций ЕС с апреля прошлого года. Поэтому акции "Расперия" сейчас заморожены.

"Мы должны сделать все шаги, чтобы уменьшить недостатки и риски, связанные с участием "Расперия", и строго предотвратить любое влияние. Таким образом, мы максимально защищаем интересы общества", - заявил генеральный директор Клеменс Хазельштайнер.

Руководство Strabag намерено снизить долю Дерипаски с нынешних 27,5% уровня ниже 25%. Это позволит лишить российского олигарха блокирующего пакета (25% плюс одна акция).

Для этого необходимо получить согласие на увеличение акционерного капитала концерна на годовом собрании акционеров. В результате этой финансовой операции доля Дерипаски снизится до намеченного руководством Strabag уровня.

Олег Дерипаска

Российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета (в 2009-2012 годах - генеральный директор) и учредитель компании "Базовый элемент".

В 2017 году Дерипаска получил гражданство Кипра. Однако в апреле 2022 года в связи с попаданием в список санкций Евросоюза он был лишен его.

С апреля 2018 под санкциями США из-за финансирования проектов Путина, с 2022 под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран из-за вторжения России в Украину.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации предприятий на 10 млрд гривен, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Российский олигарх Олег Дерипаска во избежание санкций оформил свои активы на австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа.

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