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Російський олігарх Дерипаска оформив активи на австрійського бізнесмена, щоб уникнути санкцій

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Субота 25 березня 2023 20:28
Російський олігарх Дерипаска оформив активи на австрійського бізнесмена, щоб уникнути санкцій Фото: російський олігарх Олег Дерипаска (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський олігарх Олег Дерипаска з метою уникнення санкцій оформив свої активи на австрійського бізнесмена Зігфріда Вольфа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК.

"Перед початком широкомасштабної війни Путін зібрав у себе всіх російських олігархів для обговорення плану дій з підтримки російської економіки у випадку посилення санкцій. Саме після цієї розмови, за інформацією іноземних ЗМІ, більшість російських олігархів встигли переоформити власні фірми та майно на своє близьке оточення, щоб уникнути майбутніх санкцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одним з таких олігархів був і Олег Дерипаска. Перебування під санкціями у переважній більшості країн санкційної коаліції змушує його створювати схеми обходу санкцій щодо управління активами або придбання ним нових активів через підставних осіб, зокрема, Зігфріда Вольфа.

Громадянин Австрії Зігфрід Вольф з 2008 року та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно продовжує працювати на російському ринку. До початку повномасштабного вторгнення він був тісно пов’язаний з компаніями Олега Дерипаски (Група "ГАЗ", Корпорація "Русские машины" (ТОВ "Нижегородские автомобили"), Корпорація "Главстрой", Nolana Holdings Limited.

Як повідомляється, доказом наближеності Зігфріда Вольфа до Дерипаски є значні суми фінансової винагороди, що йому виплачуються від компаній останнього. Так, лише за 2021 рік сума доходу Вольфа в одній з компаній Дерипаски становила майже 1 мільярд рублів.

Крім того, іншим доказом наближеності Зігфріда Вольфа до владно-олігархічної вертикалі РФ є те, що громадянин Австрії розглядається Росією (під час активної фази військової агресії проти України) як "дружній" нерезидент, якому дозволяється набувати активи у РФ.

Зокрема, за даними НАЗК, через такий механізм Вольф вже отримує у власність компанії, пов'язані з Дерипаскою через інших пов’язаних осіб.

Як зазначили в агенстві, Зігфріда Вольфа можна назвати людиною-схемою з обходу санкцій. НАЗК очікує внесення Вольфа до санкційних списків України найближчим часом, що має продемонструвати приклад й іншим країнам санкційної коаліції.

Нагадаємо, Британія ввела санкції проти семи олігархів з РФ. Серед них був Олег Дерипаска.

Також раніше ми писали, що США висунули звинувачення в ухиленні від санкцій та перешкоджанні правосуддю російському олігарху Олегу Дерипасці.

Окрім того, британську бізнесвумен Грем Бонем-Картер було заарештовано поліцією в Лондоні за звинуваченням США в змові з метою порушення санкцій, запроваджених щодо російського олігарха Олега Дерипаски.

Пізніше у Нью-Йорку затримали колишнього високопосадовця ФБР за його зв'язки з Дерипаскою.

До того ж, Міністерство юстиції України подало подав позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски.

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