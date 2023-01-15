ua ru
Вс, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Австрии украинских подростков вывезли в РФ якобы на встречу с родителями

Новина українською →
Австрия, Воскресенье 15 января 2023 17:46
В Австрии украинских подростков вывезли в РФ якобы на встречу с родителями Фото: в Австрии украинских подростков вывезли в РФ якобы на встречу с родителями (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Двух украинских подростков вывезли в Россию якобы для воссоединения с семьей. В этом помог чиновник австрийской земли Тироль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Der Standard.

Предварительно известно, что два подростка 16 и 17 лет были вывезены в Москву. Это было сделано якобы в целях воссоединения семьи, так как в России находились их матери.

Однако, такие действия не были согласованы с соответствующими украинскими органами. Решение о вывозе детей принимал сотрудник Европейского института омбудсмена. Вероятно, он действовал по просьбе своего русского коллеги-омбудсмена.

"Двое молодых украинцев сначала прибыли в Тироль в рамках помощи Украине и были размещены в детско-юношеском заведении. По имеющейся у нас информации, к делу был привлечен сотрудник Европейского института омбудсмена, который также работает в Ведомстве омбудсмена земли Тироль", - сообщил директор земельного. бюро Герберт Форстер.

По заявлению сотрудника, у него была информация от российского посольства о том, что матери молодых людей находятся в России и хотят воссоединения семьи. Однако находятся ли женщины в России добровольно - неизвестно. Неизвестно также и то, сами ли дети хотели уезжать в РФ.

"Шаги, сделанные соответствующим сотрудником, были единоличными усилиями и не были скоординированы с землей Тироль, земля Тироль не была вовлечена в отправку. Мы отмежеваемся от этих действий, которые не были согласованы с компетентными органами Украины. Работник, о котором идет речь, был временно отстранен от работы землей Тироль", - сказал директор земельного бюро.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в национальных программах временной защиты и поддержки принимают участие 4,9 млн. беженцев. Всего с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину - ориентировочно 9,2 млн переселенцев.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия выделила еще 100 млн евро помощи для семи стран-членов, наиболее принимающих беженцев из Украины.

Перед этим Европейская комиссия представила новый онлайн инструмент, который поможет украинцам найти работу в странах Евросоюза.

Также мы писали, что Германия выделила 199 млн. евро на финансирование программ помощи переселенцам в результате вторжения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Австрия діти Беженцы
NEWS
В Херсоне россияне обстреляли помещение, где работают представители Красного Креста
В Херсоне россияне обстреляли помещение, где работают представители Красного Креста
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам