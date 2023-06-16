ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Австрії суд відхилив вимогу США щодо екстрадиції Фірташа

Новость на русском →
П'ятниця 16 червня 2023 16:03
В Австрії суд відхилив вимогу США щодо екстрадиції Фірташа Фото: Дмитро Фірташ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вищий регіональний суд Відня відхилив прохання Сполучених Штатів щодо екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teleprensa.

На засіданні у п'ятницю, 16 червня, суд схвалив рішення на користь Фірташа та до завершення нового судового процесу він залишиться в Австрії.

"Австрійський суд заявив у п'ятницю, що виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа в багаторічній юридичній сазі щодо спроби США екстрадувати його за звинуваченням у корупції, відправивши справу про екстрадицію на повторний розгляд", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у США Фірташа підозрюють у змові з метою давання хабарів в Індії для видобутку титану, який використовується в реактивних двигунах. Однак олігарх заперечує такі заяви. Йому загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Дмитро Фірташ, на запит американських слідчих, був затриманий у Австрії у березні 2014 року. однак його випустили під заставу у 125 мільйонів євро. З того часу він оскаржував свою екстрадицію в США.

Нагадаємо, 15 травня Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та восьми топ-менеджерам його компаній

Їх підозрюють у завданні збитків бюджету України у розмірі 18 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Фірташ Сполучені Штати Америки Австрія Суд
NEWS
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом