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В Австрии суд отклонил требование США об экстрадиции Фирташа

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Пятница 16 июня 2023 16:03
В Австрии суд отклонил требование США об экстрадиции Фирташа Фото: Дмитрий Фирташ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Высший региональный суд Вены отклонил просьбу Соединенных Штатов по экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teleprensa.

На заседании в пятницу, 16 июня, суд принял решение в пользу Фирташа и до завершения нового судебного процесса он останется в Австрии.

"Австрийский суд заявил в пятницу, что вынес решение в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в многолетней юридической саге по поводу попытки США экстрадировать его по обвинению в коррупции, отправив дело об экстрадиции на повторное рассмотрение", - сказано в сообщении.

Напомним, в США Фирташа подозревают в сговоре с целью дачи взяток в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях. Однако олигарх отрицает такие заявления. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Дмитрий Фирташ, по запросу американских следователей, был задержан в Австрии в марте 2014 года. Однако его выпустили под залог в 125 миллионов евро. С этого времени он обжаловал свою экстрадицию в США.

Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении олигарху Дмитрию Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний.

Их подозревают в нанесении ущерба бюджету Украины в размере 18 млрд гривен .

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