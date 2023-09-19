UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Австрії перекинувся автобус: є жертва та постраждалі, серед яких й українці

Фото: в Австрії перекинувся автобус (facebook.com/ORFkaerntenheute)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рейсовий автобус з 40 пасажирами перекинувся сьогодні вранці в Австрії. Внаслідок ДТП загинула одна людина, також є багато постраждалих, серед яких й українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС України та APA.

Повідомляється, що міжнародний рейсовий автобус розбився сьогодні близько 4:45 поблизу селища Міхельдорф.

За даними поліції, загинула 19-річна жінка з Верхньої Австрії, ще близько 20 пасажирів отримали поранення.

За інформацією українського МЗС, в ДТП постраждали двоє українців. Зараз їм надається медична допомога. Інші троє громадян України з-поміж пасажирів не постраждали. Українське посольство контактує із австрійськими правоохоронцями та надає громадянам консульську допомогу.

APA повідомляє, що двоповерховий автобус з 40 пасажирами та двома водіями на борту прямував до італійського Трієста з німецького Берліна.

Зазначається, що тести алкотестерів водіїв виявилися негативними. Розслідування причин аварії триває.

ДТП з українцями у Європі

Нагадаємо, 28 серпня у Румунії автобус із 40 українцями потрапив в аварію, через що постраждали 12 людей.

Крім того, ввечері 25 серпня поблизу міста Латізана на півночі Італії сталася ДТП. Тоді автобус із українськими туристами зіткнувся з польською фурою. Внаслідок аварії постраждали 15 людей, із них семеро дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПАвстрія