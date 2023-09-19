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В Австрии перекинулся автобус: есть жертва и пострадавшие, среди которых и украинцы

Фото: в Австрии перевернулся автобус (facebook.com/ORFkaerntenheute)
Автор: Елизавета Драбкина

Рейсовый автобус с 40 пассажирами перевернулся сегодня утром в Австрии. В результате ДТП погиб один человек, также много пострадавших, среди которых и украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД Украины и APA.

Сообщается, что международный рейсовый автобус разбился сегодня около 4:45 вблизи поселка Михельдорф.

По данным полиции, погибла 19-летняя женщина из Верхней Австрии, еще около 20 пассажиров получили ранения.

По информации украинского МИД, в ДТП пострадали два украинца. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Остальные трое граждан Украины, которые также были пассажирами, не пострадали. Украинское посольство контактирует с австрийскими правоохранителями и оказывает гражданам консульскую помощь.

APA сообщает, что двухэтажный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями на борту направлялся в итальянский Триест из немецкого Берлина.

Отмечается, что тесты алкотестеров водителей оказались отрицательными. Расследование причин аварии продолжается.

ДТП с украинцами в Европе

Напомним, 28 августа в Румынии автобус с 40 украинцами попал в аварию, из-за чего пострадали 12 человек.

Кроме того, вечером 25 августа вблизи города Латизана на севере Италии произошло ДТП. Тогда автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой. В результате аварии пострадали 15 человек, из них семеро детей.

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