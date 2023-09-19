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В Австрії перекинувся автобус: є жертва та постраждалі, серед яких й українці

Австрія, Вівторок 19 вересня 2023 18:06
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В Австрії перекинувся автобус: є жертва та постраждалі, серед яких й українці Фото: в Австрії перекинувся автобус (facebook.com/ORFkaerntenheute)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рейсовий автобус з 40 пасажирами перекинувся сьогодні вранці в Австрії. Внаслідок ДТП загинула одна людина, також є багато постраждалих, серед яких й українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС України та APA.

Повідомляється, що міжнародний рейсовий автобус розбився сьогодні близько 4:45 поблизу селища Міхельдорф.

За даними поліції, загинула 19-річна жінка з Верхньої Австрії, ще близько 20 пасажирів отримали поранення.

За інформацією українського МЗС, в ДТП постраждали двоє українців. Зараз їм надається медична допомога. Інші троє громадян України з-поміж пасажирів не постраждали. Українське посольство контактує із австрійськими правоохоронцями та надає громадянам консульську допомогу.

APA повідомляє, що двоповерховий автобус з 40 пасажирами та двома водіями на борту прямував до італійського Трієста з німецького Берліна.

Зазначається, що тести алкотестерів водіїв виявилися негативними. Розслідування причин аварії триває.

ДТП з українцями у Європі

Нагадаємо, 28 серпня у Румунії автобус із 40 українцями потрапив в аварію, через що постраждали 12 людей.

Крім того, ввечері 25 серпня поблизу міста Латізана на півночі Італії сталася ДТП. Тоді автобус із українськими туристами зіткнувся з польською фурою. Внаслідок аварії постраждали 15 людей, із них семеро дітей.

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