В Австрії назвали причину затримання журналіста Ткача

Арешт Ткача у Відні

Прокуратура Відня заявила 12 жовтня, що арешт Ткача у столиці Австрії минулого тижня відбувся не через його професію. Причиною стала його присутність у місці, за яким також спостерігали двоє чоловіків, підозрюваних у шпигунстві, пише видання.

У четвер поліція заарештувала ще двох: журналіста-розслідувача Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка. Їх звільнили без пред'явлення звинувачень.

У заяві прокуратури Відня йдеться, що, окрім двох, був і третій підозрюваний, очевидно, Ткач, але його ім'я не згадували.

"Ці підозри ґрунтувалися, зокрема, на свідченнях свідків, які бачили трьох чоловіків за спостереженням за одним місцем. Спостереження відбувалося в той самий період і здійснювалося тим самим чином", - йдеться у заяві.

Це змусило прокурорів припустити, що троє українців були частиною однієї групи. Тому було видано наказ про арешт третього чоловіка, додається у повідомленні.

Четвертий чоловік - очевидно, Бондаренко - випадково перебував у тому ж автомобілі, коли його знайшла поліція, і обох було заарештовано.

"На момент арештів не було відомо, що підозрюваними є український журналіст-розслідувач та оператор. Арешти жодним чином не пов’язані з професійною діяльністю двох чоловіків", - зазначили у прокуратурі Відня.

Раніше РБК-Україна писало, що керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання. Він перебував в Австрії разом із колегою Ярославом Бондаренком.