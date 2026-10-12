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В Австрии назвали причину задержания журналиста Ткача

21:17 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: журналист Михаил Ткач (Getty Images)

Прокуратура Вены дала объяснения по поводу задержания 8 октября украинского журналиста Михаила Ткача. Сообщится, что его причиной не является профессиональная деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Арест Ткача в Вене

Прокуратура Вены заявила 12 октября, что арест Ткача в столице Австрии на прошлой неделе произошел не из-за его профессии. Причиной стало его присутствие в месте, за которым также наблюдали двое мужчин, подозреваемых в шпионаже, пишет издание.

В четверг полиция арестовала еще двоих: журналиста-расследователя Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко. Их освободили без предъявления обвинений.

В заявлении прокуратуры Вены говорится, что кроме двух был и третий подозреваемый, очевидно, Ткач, но его имя не упоминали.

"Эти подозрения основывались, в частности, на свидетельских показаниях, которые видели трех мужчин за наблюдением за одним местом. Наблюдение происходило в тот же период и осуществлялось тем же образом", - говорится в заявлении.

Это заставило прокуроров предположить, что трое украинцев были частью одной группы. Поэтому был издан приказ об аресте третьего мужчины, добавляется в сообщении.

Четвертый мужчина - очевидно, Бондаренко - случайно находился в том же автомобиле, когда его нашла полиция, и оба были арестованы.

"На момент арестов не было известно, что подозреваемыми являются украинский журналист-расследователь и оператор. Аресты никоим образом не связаны с профессиональной деятельностью двух мужчин", - отметили в прокуратуре Вены.

Ранее РБК-Украина писало, что руководитель отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач задержан в Вене во время выполнения редакционного задания. Он находился в Австрии вместе с коллегой Ярославом Бондаренко.

Кроме того, Австрия задержала ранее еще двух украинцев по подозрению в шпионаже. Их называют "вероятными представителями военной разведки Украины".

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