ua ru
Нд, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Австрії назвали неприпустимими удари росіян по Запоріжжю

Новость на русском →
Відень, Неділя 09 жовтня 2022 21:34
В Австрії назвали неприпустимими удари росіян по Запоріжжю Фото: в Австрії назвали неприпустимими удари росіян по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ракетні удари російських військових по цивільній інфраструктурі у Запоріжжі є неприпустимими. Винні у атаках мають бути покарані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії у Twitter.

"Російські атаки по цивільній інфраструктурі, як у Запоріжжі, абсолютно неприпустимі і мають бути припинені. Захист цивільного населення - це не вибір, а обов'язок відповідно до міжнародного права. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 9 жовтня вночі російські окупанти випустили понад 20 ракет по Запоріжжі.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівку, а також зруйновано приватні будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Австрія Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
DAILY
"Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману