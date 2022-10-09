Фото: в Австрии назвали недопустимыми удары россиян по Запорожью (Getty Images)

Ракетные удары российских военных по гражданской инфраструктуре в Запорожье являются недопустимыми. Виновные в атаках должны быть наказаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии в Twitter.