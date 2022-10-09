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В Австрии назвали недопустимыми удары россиян по Запорожью

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Вена, Воскресенье 09 октября 2022 21:34
В Австрии назвали недопустимыми удары россиян по Запорожью Фото: в Австрии назвали недопустимыми удары россиян по Запорожью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ракетные удары российских военных по гражданской инфраструктуре в Запорожье являются недопустимыми. Виновные в атаках должны быть наказаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии в Twitter.

"Российские атаки по гражданской инфраструктуре, как в Запорожье, абсолютно недопустимы и должны быть прекращены. Защита гражданского населения - это не выбор, а обязанность в соответствии с международным правом. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 9 октября ночью российские оккупанты выпустили более 20 ракет по Запорожью.

В результате вражеской атаки была повреждена многоэтажка, а также разрушены частные дома.

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