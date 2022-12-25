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В Австрії лавина зійшла на групу лижників: під завалами шукають близько 10 людей

Фото: в Австрії зійшла лавина, близько 10 людей опинилися під завалами (dsns.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У гірськолижному районі Лех-Цурс на заході Австрії зійшла лавина. Повідомляється, що під завалами знаходяться близько десяти лижників, розпочато рятувальну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier .

Повідомляється, що одну людину вдалося врятувати з пораненнями. Триває рятувальна операція із залученням вертольотів та лавинних пошукових собак.

Лавина зійшла сьогодні, близько 15:00 в районі гори Тріткопф. Незабаром після цього в конус лавини вилетіли кілька гелікоптерів, у тому числі три з Тіроль, і кілька пошукових груп. За попередньою інформацією, в операції задіяно понад 100 осіб.

"Ми робимо все можливе, щоб урятувати любителів зимових видів спорту", - заявили в муніципалітеті Лех. Рятувальники попросили керівництво муніципалітету надати їм прожектори, щоб пошуки можна було продовжувати у темряві. Протягом тижня експерти кілька разів попереджали про складну лавинну ситуацію у горах Австрії.

Раніше ми писали, що в Закарпатській області зійшла лавина, яка супроводжувалася обваленням гірської маси, і каміння, що обвалилося, пошкодило житлові будинки.

Також повідомлялося, що на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей 16 грудня була значна лавинна небезпека .

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